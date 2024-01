Tabellenführer noch ungeschlagen Mit dieser Defensiv-Formel will Fortuna den FC St. Pauli besiegen

Im Laufe der Saison ist es Fortuna bereits gelungen, das perfekte Spiel auf den Rasen zu zaubern. Gleich in der zweiten Partie nach der Sommerpause war das, auswärts beim FC St. Pauli. Perfekt zumindest im Sinne der Defensivleistung. Der gesamte Abwehrverbund, vom inzwischen zum MSV Duisburg abgewanderten Stürmer Daniel Ginczek bis hin zum überragenden Torhüter Florian Kastenmeier, stand wie ein Bollwerk. Weil es offensiv nicht so perfekt lief, endete die Begegnung torlos, doch das ging in Ordnung.