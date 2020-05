Teamvergleich mit Paderborn : Trainer Baumgart sitzt bei Fortunas Gegner fest im Sattel

Düsseldorf Fortunas Gegner SC Paderborn hat im direkten Vergleich die Nase vorn. Trotz des letzten Tabellenplatzes kann der Trainer in Ruhe arbeiten – in Ostwestfalen feuert man lieber den Sportlichen Leiter.

Die aktuelle Form Fortuna hat seit dem 2:1 gegen Union Berlin am letzten Spieltag der Hinrunde auf eigenem Platz nicht mehr gewonnen. Es folgten ein 1:1 gegen Frankfurt, ein 1:4 gegen Mönchengladbach und ein 3:3 gegen Hertha. Der SCP verlor die jüngsten vier Spiele (1:2 gegen Hertha, 2:3 beim FC Bayern, 0:2 in Mainz, 1:2 gegen Köln). Aber all das ist lange her, und Fortuna-Trainer Uwe Rösler sagt nur: „Wir sind so gut in Form, wie wir es sein können.“