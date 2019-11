Vor ihrer Fankurve zogen die Fortuna-Fans ein riesiges Banner hoch, das eine große Showbühne zeigte. Unter dem Motto „Greatest Show On Earth“ wurde der Stehplatzbereich der Südtribüne in ein Fahnenmeer mit runden und länglichen Luftballons verwandelt. Passend dazu wurde ein geöffneter Vorhang an einer Seilkonstruktion vor der Tribüne hochgezogen und die Fortuna-Düsseldorf-Show konnte starten.