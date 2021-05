Die meisten Spiele : Fortunas Stars aus den eigenen Reihen

Düsseldorf Wer schon als Junior das Trikot der Fortuna trug, hat bei den Fans auch als Spieler der ersten Mannschaft einen dicken Stein im Brett. Shinta Appelkamp ist da ein gutes Beispiel. Aber auch unter den 50 Spielern mit den meisten Einsätzen für F95 sind viele Eigengewächse.

Die Fußballsaison ist beendet, und wie in jedem Jahr laufen die Planungen bei Fortuna Düsseldorf für die kommende Saison auf Hochtouren. Wer kommt? Wer geht? Eine alte Fußballweisheit besagt: Die Mischung zwischen erfahrenen und jungen Spielern bringt den höchstmöglichen sportlichen Erfolg. Und ganz entscheidend kann dabei der Stallgeruch sein – Shinta Appelkamp und Emmanuel Iyoha sind im aktuellen Kader die Spieler, die schon in der Jugend das Fortuna-Trikot trugen. Daraus beziehen sie einen wichtigen Teil ihrer Popularität, die der ganzen Mannschaft zugute kommt.

Fortunas Zwote spielt eine erfolgreiche Regionalliga-Saison 2020/2021. Schon mehren sich die Stimmen, warum es Fortuna nicht schafft, diese Talente an sich zu binden und sich diese von der Konkurrenz wegschnappen lässt. Stattdessen verpflichte Fortuna für viel Geld Akteure, die ihren Leistungszenit womöglich überschritten haben – so ist gern der Tenor der Düsseldorfer Anhänger.

Doch wie sieht es bei der Nachwuchsarbeit der Düsseldorfer aus? Durch den Bau des NLZ wurden langersehnte Voraussetzungen geschaffen. Das Feld ist bestellt, die Ernte wird zu beobachten sein – erst recht unter dem neuen Trainer Christian Preußer. Trotz fehlender Infrastruktur gelang es in der Vergangenheit immer wieder, eigene Nachwuchsspieler erfolgreich an die erste Mannschaft heranzuführen. Nicht wenige Jugend- und Amateurspieler aus der Düsseldorfer Talentschmiede schafften den Sprung zum gestandenen Bundesliga- oder gar Nationalspieler. Appelkamp und Iyoha können die Nächsten in dieser Reihe sein.

Fakt ist, dass es eine unglaublich schwere Aufgabe ist, ein Talent zu erkennen, zu fördern und zu halten. Aber der Versuch ist es wert, möchte Fortuna auch in naher Zukunft Talente wie „Lumpi“ Lambertz, Ilas Bebou oder jetzt Shinta Appelkamp in ihren Reihen wissen. Die Geschichte lehrt uns, dass Fortuna ihre größten Vereinserfolge mit einer großen Anzahl ehemaliger eigener Nachwuchsspieler erreicht hat. Im Meisterteam 1933 standen sieben gebürtige Düsseldorfer, bei Fortunas Pokalsiegen waren jeweils sechs Eigengewächse in den Endspielen am Ball. Es ist eben nichts schöner, als den eigenen Nachwuchs siegen zu sehen.