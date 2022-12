Mit voller Kapelle in der Rückrunde Die Abwehr könnte Fortunas Prunkstück werden

Das hatte sich Fortunas Trainer Daniel Thioune vor der Saison sicher ganz anders vorgestellt. In lediglich sechs von 19 möglichen Pflichtspielen stand das eigentlich vorgesehene Stammduo in der Innenverteidigung gemeinsam in der Startelf. Jordy de Wijs und Andre Hoffmann fehlten in der Hinrunde lange verletzt. So war Thioune gezwungen, auf andere Spieler zu vertrauen.