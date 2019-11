Bodzek nimmt andere Spieler in die Pflicht : Fortuna ist abhängig von Rouwen Hennings

Düsseldorf Fortuna-Angreifer Rouwen Hennings nutzt 34,6 Prozent seiner Torchancen. Teamkollege Adam Bodzek hofft aber, dass bald auch andere treffen.

Lutz Pfannenstiel grinst wie ein Lausbub, wenn er auf Rouwen Hennings angesprochen wird. „Rouwen hat im Moment einfach dieses Feeling. Egal, ob er in den Strafraum reinkommt, oder es wie gegen Aue von der Mittellinie versucht. Dann will er treffen und dann kann er treffen“, sagt Fortunas Sportvorstand. „Er ist unser Garant und ich glaube, die Vertragsverlängerung hat ihm gut getan.“ Vor zwei Wochen hat Hennings seinen Vertrag um ein Jahr mit Option auf zwei weitere verlängert. Beide Seiten zeigen sich mit dieser Entscheidung sehr glücklich. Doch für Fortuna wäre es sicher hilfreich, wenn bald auch andere Akteure ihre Treffsicherheit wiederfinden.

Von den bisher 15 Saisontoren in der Bundesliga gehen neun auf das Konto von Hennings. Unter den weiteren Torschützen sind in Niko Gießelmann, Alfredo Morales, Kaan Ayhan und Kasim Adams vier Defensivakteure zu finden. Nur Kenan Karaman und Erik Thommy trafen als Offensivspieler neben Hennings je einmal. „Im Moment trifft Rouwen, wie er will“, sagt Coach Friedhelm Funkel. Ja, im Moment. Und da liegt das Problem. Der 32-Jährige hat einen Lauf, wie ihn Stürmer eben manchmal haben. Nur meist sind solche Phasen endlich. „Ich will das gar nicht analysieren, sondern hoffe, dass es einfach möglichst lange so weitergeht“, sagt Hennings.