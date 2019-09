DFL terminiert Spieltage 7 bis 13 zeitgenau : Fortuna spielt sonntags gegen Köln

Fünf der sieben von der DFL terminierten Partien zwischen dem siebten und 13. Spieltag dürfen die Düsseldorfer zur klassischen Uhrzeit samstags ab 15.30 Uhr bestreiten. Das Derby gegen Köln steigt an einem Sonntag.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwochmittag die Bundesliga-Spieltage 7 bis 13 terminiert. Demnach ist Anstoß des heiß ersehnten Derbys von Fortuna Düsseldorf gegen den 1.FC Köln am Sonntag, 3. November, um 15.30 Uhr.

Einmal müssen die Fortunen an einem Freitag ran, nämlich am siebten Spieltag bei Hertha BSC (4. Oktober, 20.30 Uhr). Das DFB-Pokalspiel gegen den FC Erzgebirge Aue wurde bereits vom DFB terminiert. Die Partie findet am Mittwoch, 30. Oktober, um 20.30 Uhr in der Düsseldorfer Arena statt.