Fortuna Düsseldorf: DFL terminiert Bundesliga-Spieltage 15 bis 21

Düsseldorf Die Deutsche Fußball-Liga hat die Bundesliga-Spieltage 15 bis 21 terminiert. Auf die Fortuna kommen zwei Heimspiele innerhalb von vier Tagen zu.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage 15 bis 21 der Fußball-Bundesliga terminiert. Die Fortuna bestreitet demnach zwei Heimspiele innerhalb von vier Tagen. Am Samstag, dem 15. Dezember (15.30 Uhr), kommt der SC Freiburg in die Düsseldorfer Arena. Schon am darauffolgenden Dienstag (18. Dezember, 20.30 Uhr) kommt dann in der letzten englischen Woche des Jahres Borussia Dortmund ins Rheinland. Den Jahresabschluss feiert Fortuna mit einem Auswärtsspiel bei Hannover 96 am Samstag, 22. Dezember (15.30 Uhr).