Mit Erfolg im jüngsten Heimspiel Diesen Aytekin-Fluch konnte Fortuna endlich besiegen

Doch bis zum 1:0-Erfolg der Düsseldorfer am vergangenen Sonntag gegen den SV Darmstadt 98 gab es für Fortuna 13 (!) Mal keinen Sieg. Es beann alles am 27. September 2010 – damals unterlagen unter seiner Leitung die Rot-Weißen in der Zweiten Liga dem VfL Bochum 0:1. Unter den Pleiten ist auch die historische Niederlage im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den unterklassigen 1. FC Saarbrücken am 3. März 2020.