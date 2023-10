Ex-Nationalspieler und der DFB-Pokal Diesen wichtigen Auftrag von Fortuna hat Weltmeister Mustafi erhalten

Am Sonntag ist es jetzt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund soweit – wobei der Auftrag an die Losfee, Weltmeister Shkodran Mustafi, klar ist: Endlich wieder ein Heimspiel für Fortuna zu ziehen. Am 30. Oktober 2019 gab es das zuletzt. Fortuna gewann seinerzeit in der zweiten Hauptrunde vor 20.141 Zuschauern mit 2:1 gegen den damaligen Zweitligisten FC Erzgebirge Aue, scheiterte später erst im Viertelfinale am Viertligisten 1. FC Saarbrücken.