„Mit dem goldenen Ding im Olympiastadion sitzen“ So wollen sich Fortuna und ihr Trainer den großen Pokaltraum erfüllen

„Wenn man mich vor ein paar Jahren nach einem solchen Pokalspiel gefragt hätte, hätte ich gesagt: Von zehn Spielen würden wir als Zweitligist gegen Leverkusen neun verlieren“, erläutert er. „Aktuell würde ich sagen: Von 100 Spielen würden wir wahrscheinlich 99 verlieren.“ Zu gut sei der Bundesliga-Spitzenreiter in dieser Saison, in der er nicht ohne Grund aus noch keiner einzigen Partie in der Meisterschaft, im Pokal und in der Europa League als Verlierer vom Platz gegangen ist. „Wir schauen in Fußball-Deutschland alle mit viel Respekt nach Leverkusen“, betont Thioune.