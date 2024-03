Vor dem Highlight in Leverkusen Fortunas Medienteam löst mit Ticket-Aktion für Pokalspiel ein riesiges Fan-Echo aus

Für viele Fortuna-Fans war der 12. März 2024 ein extrem frustrierender Tag. An jenem Dienstagnachmittag gingen die Tickets für den Gästeblock beim DFB-Pokal-Halbfinale in Kostenpflichtiger Inhalt Leverkusen in den Online-Vorverkauf – doch bereits nach wenigen Augenblicken waren alle Karten vergriffen. Hinterher gab es viele Diskussionen, vor allem über die tatsächlich zur Verfügung stehende Zahl an Gästetickets und über den Zeitpunkt, an dem Fortuna die Warteschlange für den Ticketshop öffnete.