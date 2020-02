Achtelfinale im DFB-Pokal : Fortuna ohne Berisha, Kownacki und Steffen nach Kaiserslautern

Düsseldorf Am Dienstag um 18.30 Uhr tritt Fortuna im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern an. Valon Berisha, Dawid Kownacki und Zack Steffen fahren gar nicht erst mit – dafür 4500 Düsseldorfer Fans.

„Ich denke, es haben alle gesehen, dass Valon gegen Frankfurt bis in den roten Bereich hinein gedreht hat“, berichtet Fortunas neuer Trainer Uwe Rösler. „Deshalb hat die Muskulatur etwas zugemacht, und es ist besser, wenn er zu Hause bleibt.“ Die klare Hoffnung, die dabei herauszuhören ist: Am Samstag im schweren Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg wird der 26-jährige Mittelfeldspieler, der gerade erst von Serie-A-Klub Lazio Rom ausgeliehen wurde, ganz dringend gebraucht.

Dieses Unterfangen muss Fortuna freilich ohne ihren Stammtorhüter in Angriff nehmen. „Zack Steffen hat am Montag zwar voll trainiert, aber er wird dennoch nicht mitfahren“, erklärt Rösler. „Zum einen hat Florian Kastenmeier seine Sache am Samstag gegen Frankfurt ganz hervorragend gemacht, zum anderen tut es Zack jetzt auch gut, einfach mal eine Woche in Ruhe durchzutrainieren.“ Das kann Dawid Kownacki nicht, liegt er mit einer im Abschlusstraining erlittenen Knieverletzung (Verdacht auf Innenbandriss) doch erstmal auf Eis.