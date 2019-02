Fortunas Gegner im Check : Ayhan kehrt erstmals nach Schalke zurück

Fortunas Kaan Ayhan kehrt am Mittwoch an seine alte Wirkungsstätte zurück. Foto: Falk Janning/falk janning

Düsseldorf Wenn Fortuna Düsseldorf am Mittwochabend (20.45 Uhr) beim FC Schalke um den Einzug ins Viertelfinale im DFB-Pokal spielt, wird es für den Abwehrchef besonders emotional. Die Gelsenkirchener im Gegner-Check.

Das Spiel Es ist ein Duell auf Augenhöhe wenn am Mittwoch (20.45 Uhr, Schalke-Arena) der fünfmalige DFB-Pokalsieger FC Schalke 04 gegen den zweimaligen Gewinner Fortuna Düsseldorf antritt. Denn in der Liga trennt den Vizemeister des vergangenen Jahres und den punktgleichen Bundesliga-Neuling nur die Tordifferenz von den Rängen 13 und 14. Für Schalke ist der DFB-Pokal aller Voraussicht nach die letzte Chance, auch im nächsten Jahr international spielen zu können.

Der Weg ins Achtelfinale Schalke setzte sich in Runde eins mit 2:0 (Tore durch Nabil Bentaleb und Matija Nastasić) in Schweinfurt durch. In der zweiten Runde gegen den Zweitligisten 1. FC Köln hatten die „Knappen“ erst nach einem Elfmeterschießen mit 6:5 (1:1, 1:1, 0:1) das bessere Ende für sich.

Fortuna behauptete sich in den ersten beiden Runden souverän gegen unterklassige Gegner: Sie gewann in der ersten Runde mit 5:0 bei Rot-Weiß Koblenz (Tore: Dodi Lukebakio (2), Marvin Ducksch, Kevin Stöger und Benito Raman) und in der zweiten Runde mit 5:1 beim Eintracht-Frankfurt-Bezwinger SSV Ulm (Marvin Ducksch/2, Rouwen Hennings, Dodi Lukebakio/2).

Die Pokalerfolge Königsblau gewann fünfmal den Pokal: 1937 (2:1 gegen Fortuna Düsseldorf), 1972 (5:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern), 2001 (2:0 gegen Union Berlin), 2002 (4:2 gegen Bayer Leverkusen) und zuletzt 2011 (5:0 gegen den MSV Duisburg). Im vergangenen Jahr kassierte Schalke im Halbfinale eine 0:1-Heimniederlage gegen den späteren Pokalsieger Eintracht Frankfurt.

Rot-Weiß war Pokalsieger 1979 (1:0 gegen Hertha BSC) und 1980 (2:0 gegen den 1. FC Köln). In dieser Zeit feierte sie im Pokal 18 Siege in Folge und ist damit immer noch das Team mit den meisten Erfolgen hintereinander. In den vergangenen fünf Jahren war für die Fortunen im Pokal immer schon in der ersten oder zweiten Runde Endstation. Übers Achtelfinale hinaus ging es zuletzt in der Saison 1995/1996, als dann erst im Halbfinale durch ein 0:2 beim Karlsruher SC Endstation war.

Die personelle Lage Es fehlen beim Gastgeber Alessandro Schöpf (Außenbandriss), Steven Skrzybski (Muskelfaserriss), Benjamin Stambouli (Jochbeinbruch), Guido Burgstaller (Achillessehnenreizung) und Breel Embolo (Mittelfußbruch). Den Fortunen fehlen Marcel Sobottka (Trainingsrückstand), Diego Contento (Kreuzbandriss), Benito Raman und Marcin Kaminski (beide Magen-Darm-Infekt).

Stärken und Schwächen Die Schalker Krisenstimmung ist nach der jüngsten 0:2-Heimpleite gegen Borussia Mönchengladbach wieder aufgebrochen. Mit einem Pokalerfolg gegen Düsseldorf kann sich die Atmosphäre auf Schalke aber ganz schnell auch wieder bessern. Eine Niederlage käme allerdings einer Katastrophe gleich. Bei den Schalkern hapert es während der gesamten Saison schon an der Konzentration in den spielentscheidenden Situationen. In der vergangenen Saison war das Team in der Defensive und in der Offensive hellwach, wenn es wichtig war, und entschied die knappen Duelle für sich – in dieser Saison nicht. Die Knappen haben nur 24 Treffer in 20 Bundesligaspielen erzielt – nur fünf Mannschaften haben eine noch schlechtere Bilanz.

Die aktuelle Form Schalke kam mit einem 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg aus der Winterpause. Es folgten ein 2:2 bei Hertha BSC und ein 0:2 gegen Gladbach. Sieg, Remis und Niederlage gab es auch bei Fortuna im neuen Jahr: Auf den 2:1-Erfolg beim FC Augsburg folgten ein 0:4 gegen Leipzig und ein 1:1 bei der TSG Hoffenheim.

Der direkte Vergleich Fortuna ging im DFB-Pokal meist als Verlierer vom Platz: Zwei Siegen stehen vier Niederlagen gegenüber, zweimal gab es ein Remis. In direkten Pokalduellen beider Teams hat es noch nie einen Auswärtssieg gegeben. So haben die Düsseldorfer auf eigenem Platz noch kein Pokalspiel gegen die Gelsenkirchener verloren (2-1-0), auf Schalke aber auch noch keins gewonnen. Auf dem Weg zum Pokalerfolg 1972 setzten sich die Knappen nach einem 1:1 im Hinspiel mit 2:1 im Rückspiel durch. Das jüngste Duell im Parkstadion endete in der ersten Runde des Pokalwettbewerbs der Saison 1983/84 aus Düsseldorfer Sicht mit 0:3. Für Schalke trafen Manfred Drexler (33.), Michael Opitz (36.) und Klaus Täuber (66.). Den letzten Pokalerfolg über Schalke feierten die Düsseldorfer am 26. Dezember 1977 vor 50.000 Besuchern im Rheinstadion durch einen 1:0-Erfolg und einen Treffer von Egon Köhnen.