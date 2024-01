Trainer Thioune hat es schon geschafft Diesen historischen Erfolg kann Fortuna im DFB-Pokal auf St. Pauli feiern

Vor der nun anstehenden zweiten Partie gegen St. Pauli innerhalb von vier Tagen deutet sich übrigens ein überraschendes Comeback an. Offenbar wird Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann nach auskurierter Stressfraktur im Mittelfuß zumindest in den Kader zurückkehren. „Die Art und Weise, wie er die Energie fließen lässt, ist vielleicht etwas, das wir am Dienstag am Millerntor brauchen können“, sagt Trainer Thioune. „Es kann uns guttun, Matthias dabei zu haben, auch wenn wir sicherlich nicht von einem Startelfeinsatz reden, sondern von einer Situation, die entstehen kann.“