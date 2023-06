Auslosung am Sonntag Auf diese Gegner kann Fortuna im Pokal treffen

Düsseldorf · Am Sonntag ab 17.10 Uhr steht der erste Pflichttermin der neuen Fußballsaison an. Dann wird die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ausgelost, und in Düsseldorf beginnt erneut der Traum, an die großen Erfolge von einst anzuknüpfen. Wann gespielt wird. Gegen wen es gehen kann.

16.06.2023, 18:02 Uhr