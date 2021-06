Mögliches Derby in Runde eins : Auf diese Vereine kann Fortuna im DFB-Pokal treffen

Foto: imago images / MaBoSport/via www.imago-images.de 34 Bilder Gegen diese Gegner könnte Fortuna spielen

Düsseldorf Im August beginnt die neue Saison im DFB-Pokal. Fortuna ist dort selbstverständlich auch vertreten. Fest steht bereits: Für die Düsseldorfer kann es schon in der ersten Runde zu einem brisanten Derby kommen.

An der ersten Runde des DFB-Pokals nehmen Jahr für Jahr 64 Vereine teil. Neben den 36 Profimannschaften der Bundesliga und der Zweiten Liga der abgelaufenen Saison sind stets auch die vier bestplatzierten Klubs der Dritten Liga sicher dabei. Zu diesen 40 Mannschaften kommen die 21 Landespokalsieger sowie zusätzlich jeweils eine Mannschaft aus den drei mitgliederstärksten Landesverbänden Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Genau 64 Namen sind es also, die die Losfee an Tag der Auslosung vorlesen muss. Bislang stehen 56 Teilnehmer davon fest, acht Klubs fehlen also noch – corona-bedingt kommen diese erst später dazu. Die Meldefrist des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) läuft bis zum 1. Juli. Noch offen sind die beiden Teilnehmer aus Bayern (Sieger Ligapokal und Sieger Toto-Pokal) und jeweils ein Vertreter aus Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Südbaden, aus dem Südwesten und aus Thüringen.

Fest steht aber bereits, dass es für Fortuna durchaus die Chance gibt, direkt in der ersten Runde ein Derby zu spielen. In der vergangenen Saison gab es das auch schon – allerdings in der zweiten Runde. Damals schieden die Düsseldorfer recht blamabel bei Regionalligist Rot-Weiss Essen aus. Eine Wiederholung dieses peinlichen Aus soll es nach eigenem Bestreben künftig nicht mehr geben.

Foto: dpa/Frank Molter 38 Bilder So hätte die Tabelle ohne Fehlentscheidungen ausgesehen

Gegen RWE kann es in dieser Pokal-Saison auch nicht gehen. Ebenso wenig wie beispielsweise gegen den KFC Uerdingen oder den MSV Duisburg. Alle drei Klubs scheiterten bereits frühzeitig im Niederrheinpokal. Im dortigen Finale standen ziemlich überraschend der Wuppertaler SV und der SV Straelen, in welchem sich der WSV durchsetzen konnte. Wenn es für Fortuna also in der ersten Runde ein Derby geben sollte, dann gegen die Wuppertaler am Stadion Zoo. Dort darf man sich schon jetzt über die circa 175.000 Euro Preisgeld freuen.