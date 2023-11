Im Haus der Jugend Diese deutsch-deutsche Zeitreise mit Fortuna steht am Montag an

Deutsch-deutsche Fußballgeschichte – in Sachen A-Nationalmannschaften beschränkt sie sich auf ein einziges Spiel. Am 22. Juni 1974 fand es statt, als letzte Vorrundenbegegnung der WM in Hamburg, und die Auswahl der DDR gewann es gegen die bundesdeutsche Elf durch einen Treffer von Jürgen Sparwasser 1:0. Damals beinahe eine nationale Katastrophe – außer in Düsseldorf, denn auf diese Weise sah die NRW-Landeshauptstadt in der zweiten Finalrunde noch zwei deutsche Spiele auf dem Weg zum WM-Titel.