Auswärtsniederlage in Augsburg : Desolate Fortuna verliert 0:3

Augsburg Fortuna Düsseldorf stürzt immer tiefer in die Krise: Das Team von Trainer Friedhelm Funkel verliert beim FC Augsburg mit 0:3 (0:1). Es ist das sechste sieglose Spiel in Serie für die abstiegsgefährdeten Düsseldorfer.

Schwer zu glauben, aber wahr: Neun Niederlagen, drei Remis, drei Siege. Zwölf Punkte und 16:32 Tore. So las sich die Statistik von Fortuna vor dem 16. Spieltag der vergangenen Bundesliga-Spielzeit. Und genau so las sie sich auch vor dem 16. Spieltag der aktuellen Spielzeit. Der Unterschied: In den beiden letzten Spielen 2018 gelangen den Düsseldorfern dann zwei Siege. Das ist 2019 nicht mehr möglich. Denn am Dienstag unterlag das Team von Trainer Friedhelm Funkel aufgrund einer desolaten Vorstellung mit 0:3 (0:1) beim FC Augsburg.