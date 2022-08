Beim 0:1 in Sandhausen : Deshalb war es kein Spiel für Fortunas Stürmer

Beim 0:1 in Sandhausen

Sandhausen Die Düsseldorfer waren fast permanent feldüberlegen, verloren aber dennoch beim SV Sandhausen 0:1. Mit Ausnahme des agilen Dawid Kownacki hingen die Stürmer zumeist in der Luft. Wie Rouwen Hennings die Problematik zu erklären versucht.

Es war nicht Fortunas Spiel. Nicht das der Stürmer, die im Ansatz viele Chancen produzierten, aber im letzten Moment doch nicht effektiv genug waren. Nicht das der Mittelfeldspieler, die ohne den an einem Magen-Darm-Infekt erkrankten Marcel Sobottka nicht die nötige Ordnung entwickelten. Und auch nicht das der Abwehrspieler, die sich (sieht man einmal von den Sandhäuser Kontern der Schlussminuten ab) kaum Angriffen des SV Sandhausen gegenübersahen, 45 Sekunden nach Wiederbeginn aber doch den Gegentreffer zur ersten Niederlage der Saison hinnehmen mussten.

Nach unnötiger Pleite in Sandhausen

Nach unnötiger Pleite in Sandhausen : Welche Transfer-Schlüsse Fortuna nun ziehen sollte

Stimmen nach dem 0:1 in Sandhausen

Stimmen nach dem 0:1 in Sandhausen : Diese Kritik übten die Fortunen nach der ersten Saisonniederlage

Vor allem die Angreifer mussten aber angesichts ihres mindestens 70 Minuten langen Anrennens ohne Erfolgserlebnis nahezu verzweifeln. Rouwen Hennings versuchte sich unmittelbar nach Spielende an einer Erklärung: „Es war ein ganz anderes Spiel als die Spiele zuvor. Sandhausen hat nicht so hoch Druck gemacht wie Magdeburg und Paderborn, hat viel mit langen Bällen operiert. Dadurch war das Feld zum Verteidigen sehr, sehr groß. Nach vorne hin hatten wir dann zwar unsere Möglichkeiten, aber da war immer ein Bein dazwischen. Und dann kam auch noch in fast letzter Minute eine sehr gute Parade.“