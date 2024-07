Beim 1:0 gegen Bocholt Deshalb war das Tor von Fortunas U23-Stürmer Skolik doppelt besonders

Es läuft die 68. Minute im Spiel zwischen Fortunas Regionalliga-Fußballern und dem 1. FC Bocholt. Die „Zwote“ kommt etwas glücklich mit einem 0:0 aus der Kabine und zeigt von da an offensiv eine starke Partie. Das spitzt sich in eben jener Minute zu, in der Kilian Skolik allein auf das Tor des amtierenden Vizemeisters zuläuft – mit aller Zeit der Welt, doch leider wohl zu viel. Denn der Angreifer verzögerte vor Keeper Lucas Fox zu lange und entscheidet sich dann, auf den heransprintenden Luca Majetic querzulegen, der jedoch an der Bocholter Verteidigung hängenbleibt.