Das bisher letzte Spiel stieg im Mai 2020. Damals verspielten die Düsseldorfer in der Schlussphase in Köln eine 2:0-Führung (2:2) und stiegen am Ende der Saison ab, auch weil der FC am letzten Spieltag sich in Bremen beim 1:6 kampflos ergab. Seitdem spielen die Düsseldorfer im Unterhaus, der schon sicher geglaubte Aufstieg wurde in der vergangenen Saison beim Relegations-Drama gegen Bochum verspielt. Doch die Fortuna ist daran nicht zerbrochen. Nach fünf Spieltagen führen sie die Tabelle mit nur einem Gegentor an. Köln liegt bereits sechs Punkte zurück und steht vor dem direkten Duell gehörig unter Druck.