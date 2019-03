Düsseldorfer 3:1-Sieg im Westderby: Unsägliche Derby-Debatte hilft Fortuna und schadet Borussia

Meinung Düsseldorf Fortuna Düsseldorf war bereit, Borussia Mönchengladbach war es nicht. Der Favorit findet erst eine Einstellung zum Spiel, als der Aufsteiger es längst gewonnen hat. Daran ist Borussias Trainer Dieter Hecking nicht unschuldig.

Zur Erklärung: Hecking hatte sich in der vergangenen Woche zu der Bemerkung hinreißen lassen, dass in Gladbach lediglich die Vergleiche mit dem 1. FC Köln als Derby angesehen würden, nicht die mit Fortuna. Ein fataler Fehler. Festzuhalten ist zwar, dass niemanden in der Landeshauptstadt interessiert, was in Mönchengladbach für ein Derby gehalten wird und was nicht. Verhängnisvoll war Heckings Spruch jedoch für seine eigene Mannschaft. Diese fand erst dann halbwegs eine Einstellung zum Spiel, als Aufsteiger Fortuna es mit drei blitzsauberen Treffern längst für sich entschieden hatte. Das legt den Verdacht nahe, dass Borussia das vom eigenen Trainer – natürlich ungewollt – abqualifizierte Spiel schlichtweg zu leicht genommen hatte.