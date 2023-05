Zwischen Langeweile und Spektakel Wenn Fortuna zum ganz subjektiven Erlebnis wird

Es ist immer so eine Sache mit der subjektiven Wahrnehmung. In der Musik muss man darüber gar nicht lang diskutieren: Wer gern die Original Oberkrainer oder die Wildecker Herzbuben hört, wird nicht zwingend ein Konzert von Metallica besuchen und begeistertes Headbanging betreiben. Und falls sie oder er aus irgendeinem Grunde doch diese interessante Musikgeschmacks-Kombination in sich trägt, so scheint doch ziemlich wahrscheinlich, dass nicht Beethovens Symphonien oder Gangsta-Rap auch noch als Standardgenuss hinzukommen.