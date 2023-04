Für die Regionalliga-Mannschaft Fortuna verpflichtet Sturmtalent von Preußen Münster

Wie die Rot-Weißen am Freitag bekanntgaben, verstärkt Deniz Bindemann ab Sommer die Offensive der „Zwoten“. „Mit Deniz gewinnen wir einen interessanten Offensivspieler für unsere U23, der trotz seines jungen Alters bereits einige Erfahrungen in der Regionalliga sammeln konnte und mit seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende ist“, wird Stefan Vollmerhausen, der sportliche Leiter von Fortunas Nachwuchsleistungszentrum, in einer entsprechenden Mitteilung zitiert. „Er ist torgefährlich und wird in der kommenden Saison eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen. Wir freuen uns, dass Deniz sich für die Fortuna entschieden hat.“