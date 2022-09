Training abgebrochen : Fortuna muss sich schon wieder um einen Spieler sorgen

Foto: Frederic Scheidemann 22 Bilder Schon wieder ein Verletzter mehr bei Fortuna

Düsseldorf Von einer Entspannung in Sachen Verletzungen kann beim Düsseldorfer Zweitligisten noch keine Rede sein. Zwar kehrte ein Spieler wieder ins Mannschaftstraining zurück, und ein weiterer konnte wenigstens ein paar Übungen absolvieren. Dafür gab es gleich das nächste Unheil. Was passiert ist.

Im Grunde sah alles gut aus beim Vormittagstraining der Fortuna. Zwar fehlten logischerweise auch am Mittwoch noch etliche Profis, die in der rekordverdächtig verletzungsträchtigen vergangenen Woche schlimmere Blessuren davongetragen hatten – Daniel Ginczek und Nana Ampomah mit ihren Sehnenverletzungen ohnehin, aber auch Kapitän Andre Hoffmann oder Jordy de Wijs aufgrund ihrer Muskelfaserrisse. Dafür konnte aber Nicolas Gavory wieder mitmischen, trug lediglich als einziger Spieler ein blaues Leibchen, damit die Kollegen auch daran dachten, den Franzosen nach dessen Rippenprellung noch nicht zu hart zu checken.

Sehr erfreulich zudem, dass Rouwen Hennings zum ersten Mal nach mehr als einer Woche wieder Fußballschuhe anziehen und einige Übungen mit dem Ball machen konnte. Die Fersenverletzung des Torjägers ist zwar noch nicht komplett verschwunden, aber deutlich abgeklungen, so dass es Grund zur Zuversicht gibt.

Eitel Sonnenschein trotz des strömenden Regens im Arena-Sportpark also? Mehr als eine Stunde lang schon. Dann jedoch ereignete sich eine Szene, die Trainer Daniel Thioune und allen anderen Beobachtern den Schrecken in die Glieder fahren ließ. In einem Trainingsspiel setzte Felix Klaus gerade zu einer Körpertäuschung an, um den Schussweg auf das von Raphael Wolf gehütete Tor freizubekommen – da sank der Flügelstürmer plötzlich mit einem Schmerzenslaut zu Boden.

Foto: Frederic Scheidemann 22 Bilder Das ist Felix Klaus

Als Klaus, der tags zuvor 30 Jahre alt geworden war, nicht sofort wieder aufstehen konnte, eilten Fortunas Physios zu Hilfe. Doch nach einer kurzen Untersuchung war klar: An Weiterspielen war an diesem Tag nicht zu denken. Klaus bekam einen dicken Eisbeutel in die Kniekehle, dazu eine feste Bandage und humpelte, begleitet von Physio Frank Hörstmann, in die Kabine.

Ursprünglich hatte es den Anschein, als sei Klaus bei seiner Drehung im Rasen hängengeblieben. Nach einem Gespräch mit dem Angreifer gab Fortunas Pressesprecher Tino Polster dann aber die Information, dass Klaus einen schmerzhaften Schlag in die Kniekehle bekommen habe. Ob es dabei zu einer strukturellen Verletzung im Knie oder im unteren Oberschenkel gekommen ist, wird sich aber erst am Donnerstag klären lassen.

Foto: Frederic Scheidemann 38 Bilder Fortunas Team hinter dem Team