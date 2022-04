Niederländischer Innenverteidiger : Darum muss Fortuna ohne de Wijs auskommen

Düsseldorf Seine Verpflichtung war einer der entscheidenden Wendepunkte der bis dahin verkorksten Saison. Für die letzten Punktspiele muss der Zweitligist aber ohne den niederländischen Innenverteidiger planen. Was mit de Wijs passiert ist.

Im Grunde müsste Fortuna auf der Zielgeraden einer komplizierten Saison ja an Hiobsbotschaften gewöhnt sein: Verletzungen, Corona-Ausfälle, Abstiegskampf, obwohl es doch mit großen Erwartungen in die Saison gegangen war. Eigentlich sollte den Verein und seine sportliche Leitung also nichts mehr erschüttern können, und dennoch schlug diese Nachricht am Dienstagnachmittag noch einmal so richtig ein – der Zweitligist muss bis zum Saisonende auf Jordy de Wijs verzichten.