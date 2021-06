Dritter Zugang der Saison : Fortuna Düsseldorf verpflichtet Khaled Narey

Düsseldorf Kurz vor der Abreise ins Trainingslager hat Fortuna eine wichtige Planstelle neu besetzt. Vom Ligarivalen Hamburger SV kommt Khaled Narey, der einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieb. Der 26-Jährige gilt als offensiv orientierter Rechtsverteidiger.

Der in Neuwied geborene Narey wurde in der Jugend vom SV Bergisch Gladbach groß und ging in den U23-Teams von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund seine ersten Schritte im Seniorenbereich. Seit 2015 spielt der Flügelspieler durchgehend in der 2. Bundesliga – zunächst beim SC Paderborn, anschließend bei Greuther Fürth und zuletzt seit 2018 beim Hamburger SV. Insgesamt kommt Narey auf 155 Spiele, 20 Tore und 17 Vorlagen im Unterhaus.

Khaled Narey freut sich sehr auf seine neue Aufgabe. „Ich habe in den vergangenen Jahren aus der Ferne und in mehreren direkten Duellen mitbekommen, was für ein großer und spannender Verein die Fortuna ist“, erklärt er. „Deswegen freue ich mich sehr, dass ich von nun an mit dem Fortuna-Logo auf der Brust auflaufen werde. Ich freue mich schon auf das in Kürze anstehende Trainingslager und bin bereit, direkt loszulegen.“