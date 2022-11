75. Geburtstag Fortuna feiert ihre Legende Egon Köhnen

In den großen 1970er-Jahren des Vereins war er absolute Stammkraft. 1979 und 1980 stand er in den Mannschaften, die den DFB-Pokal nach Düsseldorf holten, und er vertrat Fortunas Farben auch am 16. Mai 1979 im vielleicht größten Moment der Vereinsgeschichte: beim 3:4 nach Verlängerung im Europapokalfinale von Basel gegen den FC Barcelona. Zwischenzeitlich war Köhnen sogar der Rekordspieler der Fortuna, doch diesen Titel nahm ihm in späteren Jahren Ehrenspielführer Gerd Zewe wieder weg.