Emotionales Fortuna-Video : „2020 ist alles anders - aber Weihnachten bleibt Rot-Weiß!“

Die Düsseldorfer Arena. Foto: Frederic Scheidemann

Special Düsseldorf Dieses Jahr war auf vielen Ebenen anders. Eine Herausforderung sowieso. Zweitligist Fortuna bedankt sich mit einem emotionalen Video bei der Anhängerschaft für die Unterstützung. Einer der Hauptdarsteller in dem Clip ist ein absoluter Kultspieler.

Am Anfang ist Ulli Münsterberg zu sehen. „Der Hildener“ – der auch die Ipswich-Fahrten organisiert. Er steigt aus der Straßenbahn und geht einsam zum Stadion. Es geht nicht um schneller, besser toller – keine überzeichneten Pathosbilder, sondern das Gegenteil: Demut und Hoffnung und etwas Trauer.

Fortuna hat ein emotionales Weihnachtsvideo veröffentlicht. Zu sehen sind Fans, die feiern, dann die Tristesse der Leere der Arena. Gewohntes, liebgewonnenes „Fortuna-Leben“ findet aktuell nicht statt. Anderes rückt in den Vordergrund - der Fußball ist eben nicht das Wichtigste, das hat die Pandemie auch gezeigt.

Der Song („Ich weiß jetzt, was Liebe ist“) – der mit einem lauten Schrei in die leere Arena führt soll den „Verlust“ der vertrauten Rituale vor Augen führen. Der Gänsehaut-Song ist von “Dichterliebe“, einem Düsseldorfer Duo: „Ich weiß jetzt, was Liebe ist“. Falls den Song jemand streamt, geht der Erlös 1:1 an die KIDKIT Kinderstiftung (gegen häusliche Gewalt durch suchtbelastete Eltern).

F95-Weihnachtsgruß | Fortuna Düsseldorf wünscht Frohe Weihnachten Ein merkwürdiges Jahr geht zu Ende - Ein ereignisreiches Jahr, voller Emotionen und Herausforderungen für uns alle. Unser gewohntes und liebgewonnenes Leben wurde und wird auf eine harte Probe gestellt. Und auch, wenn wir alle den Fußball lieben: Es gibt Wichtigeres in diesen Zeiten. In diesem Sinne wünschen wir Euch und Euren Familien schöne Weihnachten! Bleibt gesund, passt auf Euch auf und seid Euch sicher: Ihr fehlt uns! Posted by Fortuna Düsseldorf on Thursday, December 24, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Fans (Alte Fans, genauso Sitz-„Tribünenbesucher“) kommen an verschiedenen Punkten an der Arena an. Sie alle erleben Leere. Keine Freunde, keine Freude, kein gemeinsames Fortuna-Schauen. Und selbst der Weihnachtsmann ist alleine. Er lässt es sich aber nicht nehmen, ein berühmtes Bild aus finstersten Fortuna-Zeiten zu zitieren und klettert einsam auf einen rotweißen Container und feiert auf seine Weise. Wer hinter der Maskerade steckt? Es ist Kultspieler Frank Mayer.

Fortuna hat es aber nicht nur bei diesem Film-Gruß belassen. In Zusammenarbeit mit den Partnern Tuffi, Carlsplatz, der Henkel-Stiftung, Aramark, der Stadtbäckerei und der Bäckerei Hinkel haben Fortunen einsamen Düsseldorferinnen und Düsseldorfern, die das Weihnachtsfest allein verbringen müssen, eine gefüllte Weihnachtstüte nach Hause gebracht und so an Heiligabend eine kleine Freude bereitet.

Foto: dpa/Axel Heimken 18 Bilder FC St. Pauli - Fortuna: die Düsseldorfer in der Einzelkritik