Bevor die Zweite Liga startet Was Fortuna jetzt unbedingt braucht für die neue Saison

Diese Nachricht hat geschmerzt: Yannik Engelhardt steht vor einem Blitz-Abgang bei Fortuna. Es hat besonders wehgetan, weil man sich nicht richtig darauf vorbereiten konnte. Für viele kam es ohne Ansage. Vielleicht noch etwas enttäuschender war allerdings, was einige aus dieser Nachricht gemacht haben. Einmal mehr den Untergang des Vereins heraufbeschworen. Diese Strömungen zeigen, dass man noch nicht so gefestigt ist, wie man es sich in der Entwicklung wünschen könnte.