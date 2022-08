Online-Nachhilfe : Fortuna und Jessica Contento helfen Geflüchteten

Düsseldorf Ihr Ehemann Diego hat Fortuna schon vor mehr als zwei Jahren verlassen. Jessica Contento dagegen bleibt dem Verein über ihr Unternehmen weiter eng verbunden. Jetzt haben der Zweitligist und die Online-Nachhilfeplattform eine schöne Aktion für einen guten Zweck umgesetzt.

Sportlich glücklich wurde Diego weder in Düsseldorf noch in Sandhausen. Auch, weil ein Kreuzbandriss seinen Plänen bei der Fortuna im Weg stand. So wäre die Rheinmetropole eigentlich nur eine Randepisode im Leben der beiden gewesen – wenn Jessica Contento eine Klischee-Spielerfrau wäre. Doch das ist sie eben nicht. Sie steht beruflich absolut auf eigenen Füßen, leitet gemeinsam mit ihrem Bruder Massimo Cancellara und dem gemeinsamen Freund Alexander Liebisch die Online-Nachhilfeplattform Easy Tutor.