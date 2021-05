Trainervorstellung : Fortunas neuer Weg mit Christian Preußer

Düsseldorf Christian Preußer von der Zweitvertretung des SC Freiburg soll nun das Team des Zweitligisten aus Düsseldorf als Nachfolger von Uwe Rösler weiterentwickeln. Seine Kritiker will der 37-Jährige mit Inhalten widerlegen.

An diesem frühen Nachmittag ist Christian Preußer aus Freiburg zugeschaltet. Im Breisgau sitzt ein Mann, der weiß, dass er die Chance seines Lebens bekommen hat. Diesen einen begehrten Posten. Es gibt im deutschen Fußball nur einen begrenzten Markt, 36 Jobs in der ersten und zweiten Liga. Es gibt noch die 3. Liga, und auch bei Regionalligisten wird nicht schlecht bezahlt, aber das Ziel von allen ist eben möglichst weit oben. Statistisch gesehen bleiben die allermeisten allerdings nicht besonders lange – die Halbwertzeit von Cheftrainern in der Bundesliga liegt nur noch ganz grob bei einem Jahr.

In Düsseldorf hat der Vorgänger von Preußer immerhin seinen Vertrag erfüllen können – doch nach 18 Monaten war dann für Uwe Rösler Schluss. „Wir sind froh, dass wir die Nachfolge recht zügig vollziehen konnten. Wir haben in den letzten Wochen intensiv daran gearbeitet, viele Gespräche geführt. Uwe (Sportvorstand Klein, Anm. d. Red.) und ich waren, man kann schon sagen, nicht nur bundesweit, sondern europaweit unterwegs und haben geprüft, wer könnte der richtige Trainer für uns sein? Die Entscheidung ist dann in der letzten Woche getroffen worden, und die Wahl ist eben auf Christian gefallen.“

Info Preußer hat Praktikum bei Klopp gemacht Ausbildungsstation Eine besondere Beziehung hat Preußer zu Jürgen Klopp. Beim Fußballlehrer absolvierte er 2013 ein Praktikum – damals noch in Dortmund. Klopp kam zur Erkenntnis: „Ein super Junge. Er hat ein richtig gutes Auge für Spieler. Ich traue ihm alles zu.“ Vorbild „Er ist nicht direkt mein Vorbild“, sagt Preußer über Klopp. „Aber seine Art zu spielen, ist das, was man als Trainer umsetzen möchte.“

Fündig geworden ist die Düsseldorfer Delegation nicht in den Niederlanden (das war wohl der europäische Anteil der Suche) oder in einer deutschen Metropole, sondern im vergleichsweise beschaulichen Breisgau. In Freiburg arbeitet Preußer seit fünf Jahren als Trainer der Zweitvertretung, davor war er schon einmal kurz verantwortlich für die Mannschaft des damaligen Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt. Im Datencenter des DFB liest sich seine bisherige Bilanz durchaus positiv: Von 216 Spielen als Trainer konnte er 94 gewinnen, 54 Partien gingen unentschieden aus, 68 verlor er.

Aber eben noch keins in einer der beiden höchsten Profiligen. Preußer geht charmant mit dem vorhandenen Vorurteil einiger im Umfeld um, er sei ja ein „Trainer ohne Namen“. Über seine fehlende Erfahrung sagt er: „Mit dieser Anmerkung muss ich natürlich leben, wenn ich mit 37 als Trainer antrete, ohne schon ein Zweitligaspiel als Coach erlebt zu haben. Dann kann ich nur kontern, dass ich trotzdem schon einige Erfahrungen gesammelt habe und versuchen werde, Kritiker mit Inhalten zu widerlegen.“

Preußer, im Osten Berlins aufgewachsen, die VSG Altglienicke ist sein Heimatverein, ist ein sehr redegewandter Typ. Er stellt sich allen Fragen, wägt ab, ist sich der Tragweite seiner Worte bewusst. Er weiß, dass jetzt vieles deutlich mehr auf die Goldwaage gelegt wird, als es noch der Fall ist in seinem jetzigen Biotop. Mit der Zweitvertretung von Freiburg kämpft er um den Aufstieg in die Dritte Liga, das Ziel kann bereits am Samstag erreicht werden. Das könnte terminlich für deutliche Entspannung sorgen. Letztes Spiel mit Freiburg hat er offiziell erst am 12. Juni, würde die Meisterschaft schon vorher feststehen, würde man ihn sicher schon gerne etwas eher bekommen. Denn die Saisonvorbereitung in Düsseldorf startet um den 20. Juni herum, alles recht eng getaktet. Preußer: „Ja, aber bekommen wir hin.“

Preußer wirkt sehr klar in seinen Vorstellungen. „Was ist in der 2. Liga gefragt, welche Aufgaben kommen auf uns zu, wie kann man das am besten lösen? Wir müssen auf alles vorbereitet sein“, erzählt er. „In Freiburg habe ich ein 3-4-3-System bevorzugt, aber wir werden sehr flexibel auftreten. Variabel also, aber das heißt nicht, dass wir jede Woche unsere Planung umschmeißen.“

