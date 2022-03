Starke Leistung gegen Twente : Fortunas Testspiel-Weltmeister will endlich mehr

Düsseldorf Auch wenn es nur die zweite Garnitur des FC Twente Enschede war, überraschte Fortunas glatter 4:0-Erfolg gegen den Vierten der niederländischen Eredivisie doch sehr. Ein Düsseldorfer tat sich dabei besonders hervor – und der möchte jetzt endlich auch mal wieder in der Liga seine Qualitäten zeigen.

Man muss Kristoffer Peterson einfach mögen. Fortunas Angreifer ist ein so ausgesprochen freundlicher Mensch, dass es selbst in der großen Gruppe auf einem Trainingsplatz sofort auffällt. So gehört er zu den wenigen im Düsseldorfer Kader, der sich beim Betreten des Übungsrasens im Arena-Sportpark ein wenig umschaut und eventuellen Zuschauern ein freundliches „Guten Morgen“ zuruft.

Auch im persönlichen Gespräch ist der Schwede stets offen und gibt sich Mühe, auch schwierige Fragen nicht mit Allgemeinplätzen abzubügeln, sondern wirklich darauf einzugehen. Da er obendrein in seinen bisher 21 Monaten am Rhein im Sprachunterricht bei Fortunas Integrationsbeauftragter Kamila Benschop sehr gut aufgepasst und mitgemacht hat, führt er solche Gespräche auch noch in einem richtig guten, im besten Sinne putzigen Deutsch.

Kurzum: Peterson, der sich zudem in den sozialen Netzwerken intensiv für gesellschaftlich wichtige Dinge wie Impfkampagnen einsetzt, ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Das Einzige, woran es in den vergangenen Monaten haperte, ist ausgerechnet der augenfälligste Sektor bei einem Fußballprofi: Der 27-Jährige kam in Fortunas Spielen fast gar nicht mehr zum Zuge.

Auf den ersten Blick sieht seine Bilanz in dieser Saison gar nicht so dramatisch aus. 22 von 27 möglichen Einsätzen in der Zweiten Liga – das klingt nach Stammspieler, vor allem, wenn man seine Drei-Spiele-Sperre nach der Roten Karte in Bremen einrechnet. Tatsächlich aber ist bei Peterson seit diesem Platzverweis am 15. Januar der Wurm drin. Nachdem er seine Sperre abgesessen hatte, fielen seine vier Einsätze enttäuschend kurz aus: eine Minute, 29 Minuten, 13 Minuten, fünf Minuten. Schon unter Trainer Christian Preußer war es nicht wirklich nach Petersons Wunsch gelaufen, aber seit dem Amtsantritt Daniel Thiounes ging fast gar nichts mehr für ihn.

Vielleicht jedoch hat der zweifache Familienvater am Donnerstagmittag endlich begonnen, den Hebel umzulegen. Beim 4:0-Testspielsieg gegen den FC Twente Enschede aus der niederländischen Eredivisie erzielte Peterson das 2:0 selbst, legte zudem seinen Kollegen Leo Koutris und Thomas Pledl die Treffer zum 3:0 und 4:0 maßgerecht auf. Das Lob des Trainers blieb nicht aus: „Toni Pledl, Kristoffer Peterson, Leo Koutris – sie alle konnte ich vorher noch gar nicht zu hundert Prozent einschätzen“, erklärte Thioune. „Heute haben sie alle mehr als berechtigt den Anspruch angemeldet, Spielzeit zu bekommen.“

Kein Wunder, dass auch Peterson strahlte. „Die ersten 15 Minuten waren noch etwas schwer für mich, weil ich die Position in der Spitze nicht gewohnt war“, sagte er. „Aber dann wurde es viel besser, durch die Hilfe von Daniel Ginczek und den anderen Kollegen. Ich hatte so viel Spaß! Es ist lange her, dass ich einmal von Anfang an spielen durfte. Ich bin nur glücklich darüber, dass ich 90 Minuten auf dem Platz war.“

Ein Tor und zwei Assists – natürlich sei das eine schöne Bilanz, meinte Peterson: „Aber das Wichtigste war, 90 Minuten spielen zu dürfen.“ Auch mit der Teamleistung sei er sehr zufrieden: „Fokus und Einstellung waren top, in einem Testspiel ist das sehr professionell.“ Allerdings auch genau das, was der Trainer sehen wollte. „Ich verlange von den Spielern, dass sie so eine Partie von der ersten Minute wie ein Pflichtspiel annehmen“, sagte Thioune.