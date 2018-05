Die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison beginnt für Fortuna Düsseldorf am Samstag, 30. Juni. Wie schon im vergangenen Jahr verbingt das Team von Trainer Friedhelm Funlkel seine Trainingslager am Wiesensee und in Maria Alm. Wir geben eine Übersicht über Fortunas Sommer-Fahrplan.