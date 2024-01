Elfmeter-Drama beim FC St. Pauli Warum dieser Pokalsieg so viel mehr Wert ist als nur die Millionen-Prämie

Im Fußball-Tagesgeschäft ist es ein kurzer Weg von Held zu Verlierer. An diesem Abend am Millerntor waren es Sekunden, wenige Zentimeter, die den Unterschied ausgemacht haben. Es gäbe so viele Persönlichkeiten aufzuzählen, die zu diesem Triumph beigetragen haben. Triumph? Nach dem 1:2 am Samstag in der Liga gegen den FC St. Pauli hat in Wahrheit doch fast niemand mehr einen Pfifferling auf die Düsseldorfer gesetzt. Doch Glaube und Wille des Teams waren bei diesem Pokalfight und dem 6:5-Sieg nach Elfmeterschießen unerschütterlich.