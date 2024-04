Fortuna überzeugt als Spitzenmannschaft Warum dieser Sieg gegen Braunschweig eine gute Nachricht fürs Aufstiegsfinale ist

Meinung | Düsseldorf · Fortuna befindet sich nach wie vor in einer guten Ausgangslage: Platz drei ist erstmal gesichert, Platz zwei noch in Sichtweite. Der Saisonendspurt wird trotzdem knifflig, doch die Düsseldorfer haben guten Karten in der Hand – wenn sie eine bestimmte Voraussetzung erfüllen.

08.04.2024 , 07:02 Uhr

