Enkelson bei Saisoneröffnung von Fortuna : „Musik vor Fußballspielen polarisiert – ich mache es trotzdem“

Interview Düsseldorf Immer wieder wird der Versuch gestartet, Musiker vor Fußballspielen auftreten zu lassen. Von vielen wird das gefeiert, andere sind aber extrem genervt. Der Düsseldorfer Künstler Enkelson geht gerne eigene Wege und freut sich auf den Auftritt bei der Saisoneröffnung von Fortuna.

Enkelson, in der Vergangenheit ist der Versuch oft in die Hose gegangen, wenn Musiker vor einem Fußballspiel aufgetreten sind. Was stimmt Sie optimistisch, dass es bei Ihnen anders läuft?

Enkelson (lacht) Sie haben da natürlich einen Punkt. Stimmt, Musik vor Fußballspielen polarisiert immer. Ich mache es aber trotzdem. Weil ich Lust dazu habe. Es ist ja am Samstag eine Familienveranstaltung, also das Publikum setzt sich in der Arena etwas anders zusammen.

Was für Lieder werden Sie spielen?

Enkelson Auf jeden Fall „Düsseldorf“ und einen Song mit dem Titel „Die Welt gehört uns allen“. Nur ich, ein Mikrofon und ein Piano. Und natürlich alles live.

Sind Sie denn selbst Fortuna-Fan?

Enkelson Unser Beziehungsstatus war lange was komplizierter. In der Grundschule war ich totaler Fan, dann hat es sich ein wenig verlaufen, mittlerweile bin ich aber wieder deutlich näher dran. Ich habe irgendwann gemerkt, dass mir was gefehlt hat.

Wie wird man eigentlich Musik-Act bei Fortuna?

Enkelson Es klingelt das Telefon, man hebt ab, unterhält sich ein wenig und am Ende wird man sich im Optimalfall einig. Wir haben uns schon seit längerer Zeit darüber unterhalten. Letztes Jahr ging es nicht, dann eben jetzt.

Wie ist fällt denn Ihre fachmännische Analyse aus? Was trauen Sie Fortuna zu?

Enkelson Als Fan hofft man natürlich immer, dass es überhaupt keine Niederlage gibt. So gehe ich zumindest in jedes Spiel. Und dann am Ende ist eben auch Enttäuschung Teil des Gesamtpakets. Ich bin aber ehrlich optimistisch, weil es ja schon ein paar Verstärkungen gegeben hat und viele von der alten Mannschaft zusammengeblieben sind. Es wächst da was zusammen.

Sind Sie mit Ihrer Musik mit Songs wie „Düsseldorf“ eigentlich auch Hannover-tauglich oder können die in anderen Städten eher weniger was mit Ihnen anfangen?

Enkelson (lacht) Glücklicherweise habe ich noch nirgendwo Hausverbot bekommen. Sehen Sie, bei dem Song „Düsseldorf“ geht es weniger um eine konkrete Stadt, als die Liebe zur Heimat. Da kann jeder was für sich rausziehen.

Am Samstag gibt es in der Arena ja nur eine kleine Kostprobe von Ihnen. Wo kann man denn mal eine volle Dosis Enkelson bekommen?