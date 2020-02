Fortuna will Strippenzieher halten : Stöger pokert um neuen Vertrag

Düsseldorf Die Rückrunde zeigt: Fortuna braucht Kevin Stöger. Der Klub will den aus­laufenden Vertrag verlängern. Der Österreicher wartet weiter ab.

Im Sommer 2019 kommt Stöger vom Zweitligisten VfL Bochum ablösefrei zur gerade aufgestiegenen Fortuna, um sich seinen Bundesliga-Traum zu erfüllen. Sein Start in Düsseldorf verläuft dann holprig. Stöger wird in der Rolle eingesetzt, für die er auch geholt wurde: Spielgestalter im offensiven Mittelfeld. Doch irgendetwas passt nicht. Dann entscheiden Friedhelm Funkel und sein Trainerteam, Stöger nominell etwas defensiver im zentralen Mittelfeld einzusetzen. Es ist ein Schachzug, der fruchtet.

Ballkontakte 85 (Platz 21 in der Liga am 21. Spieltag)

Stöger blüht in seiner neuen Rolle richtig auf. Er ändert daraufhin auch seinen Spielstil, trennt sich früher vom Ball, merkt, dass er ihn auch schnell wiederbekommt. Die Mitspieler fangen im Laufe der Rückrunde an, Stöger zu suchen. Weil sie merken, dass er das Spiel verlagern, langsam oder schnell machen kann. Sieben Torvorlagen gehen am Ende auf sein Konto. Doch dann reißt er sich das Kreuzband in den letzten Minuten des letzten Saisonspiels.