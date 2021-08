Ehemaliger Nationalspieler : Der neue Trainer von Krajnc traf Deutschland bis ins Mark

Düsseldorf Luka Krajnc hat bei Frosinone Calcio einen neuen Cheftrainer. Dieser ist ein ehemaliger Weltklasse-Linksverteidiger. Viele Deutsche dürften seinen Namen unter dem Stichwort „Schmerz“ abgespeichert haben. Um wen es sich handelt.

Dass Luka Krajnc einen ehemaligen Spieler als Trainer hat, ist er bereits aus der vergangenen Saison bei Fortuna gewohnt. Damals trainierte er unter dem ehemaligen Torjäger Uwe Rösler . Was die Position betrifft, so hätte er von seinem neuen Trainer bei Frosinone Calcio definitiv mehr lernen können.

Allerdings darf Krajnc momentan gar nicht mit der Mannschaft trainieren. Stattdessen muss er nun ein individuelles Programm absolvieren. Im Gegensatz zu Danso würde Krajnc zwar gern mit der Mannschaft trainieren, Frosinone hat aber ein Veto eingelegt. Grund dafür ist, dass die Italiener den 26-Jährigen unbedingt verkaufen möchten. Sein Vertrag läuft im Sommer 2022 aus, ein Leihgeschäft ist demnach nicht mehr möglich. Würde sich Krajnc also im Mannschaftstraining verletzen, wäre das für Frosinone ein Worst-Case-Szenario.

Während in Italien immer noch Euphorie wegen des Gewinns der Europameisterschaft herrscht, dürfte bei den meisten Deutschen der Name Grosso einen kleinen Stich ins Herz versetzen. Schließlich war er es, der das Sommermärchen 2006 mit seinem Tor in der 119 Minute jäh beendete. Die Italiener gewannen schließlich das Halbfinale gegen die Elf von Jürgen Klinsmann nach Verlängerung mit 2:0 und wurden wenige Tage später im Finale gegen Frankreich Weltmeister.