Fortuna Düsseldorf : Der neue starke Mann bei Fortuna soll ein Westfale sein

Exklusiv Düsseldorf Thomas Röttgermann, Ex-Manager von Preußen Münster, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg, ist offenbar der Favorit als neuer Vorstandschef der Fortuna. Der 58-Jährige arbeitete eng mit Fortuna-Legende Klaus Allofs zusammen. Noch vor Ostern soll die Neuaufstellung der Fortuna verkündet werden.

Es könnte jetzt doch schneller gehen als ursprünglich geplant. Nachdem die Trennung von Robert Schäfer als Vorstandschef der Fortuna am Samstag öffentlich wurde, sickert auch der Name des möglichen Nachfolgers durch. Es soll Thomas Röttgermann sein. 58 Jahre alt. Westfale. Politik- und Sozialwissenschaftler. Ex-Manager von Preußen Münster, Borussia Mönchengladbach und zuletzt Geschäftsführer des Bundesligisten VfL Wolfsburg.

Einen Beschluss hat der Fortuna-Aufsichtsrat noch nicht gefasst, aber der Mann, der eng mit dem früheren Fortuna-Spieler und gebürtigen Düsseldorfer Klaus Allofs zusammenarbeitete, gilt als Top-Kandidat. Bis Ende 2016 war Röttgermann Manager in Wolfsburg und dort zuständig für Infrastruktur, Unternehmensentwicklung, Sponsoring und Events. Röttgermann, geboren im westfälischen Steinfurt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Einen Draht zu Mitgliedern des Fortuna-Aufsichtsrats hat er angeblich schon seit einigen Jahren, heißt es. Auch private Verbindungen hat Röttgermann noch ins Rheinland. In Mönchengladbach startete einst seine Karriere als Sportfunktionär. Hinter dem omnipräsenten Manager Rolf Rüssmann war Röttgermann Ende der 1990er Jahre zuständig für das Marketing der Niederrhein-Elf. „Ein vielseitig talentierter Typ, manchmal etwas schwierig im Umgang“, erinnert sich einer, der damals mit Röttgermann arbeitete. In einem Gastbeitrag für ein Fachmagazin sprach sich Röttgermann unlängst für einen Kompromiss zwischen der notwendigen Internationalisierung des Fußballs und den „schützenswerten traditionellen Werten“. Das „Rattenrennen“ bei den Gehältern sei wenig nachhaltig, kritisierte Röttgermann. Besser wäre die Perfektion von „Infrastruktur, Clubstruktur, Nachwuchsarbeit und Scouting“. Angesichts der explodierenden Provisionen und Beraterhonorare spricht sich Röttgermann in dem Text für eine Gehaltsbeschränkung nach dem Vorbild der US-amerikanischen Profiligen aus („salary cap“). Dies sei „extrem reizvoll“, so der Manager.