Starke Jugendarbeit bei Fortuna Diese fünf Teenager stehen bei Thioune hoch im Kurs

Dass Thioune ihm vertraut, beweist er auch dadurch, dass er Fernandes immer wieder in Pflichtspielen bringt – auch wenn es in der Rückrunde sogar noch öfter passieren dürfte. Schon jetzt wäre er die logische Alternative für Shinta Appelkamp oder Ao Tanaka. Geht Fernandes‘ Entwicklung so weiter, wird Thioune wohl spätestens in der neuen Saison versuchen, ihn als Stammspieler zu installieren. Für Fortuna wäre das nicht nur als Zeichen an andere junge Spieler wichtig, sondern natürlich auch wirtschaftlich. Die Verantwortlichen spekulieren schon jetzt darauf, durch einen Abgang von Fernandes in einigen Jahren eine Millionensumme einzunehmen.