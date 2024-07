Unser Gerüchtecheck An diesem Stürmer soll Fortuna interessiert sein

Es gibt so ein paar Sätze, die in diesen Zeiten besonders aufmerksam zur Kenntnis genommen werden. „Diese Zeiten“ – das heißt im aktuellen Fall kurz vor Saisonbeginn in der Zweiten Liga und speziell bis zum 31. August, wenn das Sommer-Transferfenster für den deutschen Fußball schließt. Und Klaus Allofs hat am Samstag einen dieser Sätze gesagt – im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen.