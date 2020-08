Neuer Vertrag oder Abschied : Fortunas Kampf um Talent Siebert

Düsseldorf Trainer Uwe Rösler scheint bereit, Jamil Siebert einen Kaderplatz bei den Profis zu geben. Dazu müsste der 18-Jährige aber erst seinen Vertrag verlängern. Noch ist aber nicht klar, welchen Plan das Talent und sein Berater verfolgen.

Es läuft die zweite Hälfte im Testpiel am Freitagabend in Arnheim. Jamil Siebert verschätzt sich bei einem langen Ball, Vitesse-Stürmer Thomas Buitink ist auf dem Weg zum Tor, scheinbar uneinholbar. Doch Fortunas junger Verteidiger holt mit raumgreifenden Schritten auf und wirft sich im letzten Moment in die Schussbahn, blockt den Schuss. Nicht nur wegen dieser Aktion erntet der 18-Jährige danach ein Sonderlob von Uwe Rösler: „Jamil hat mich beeindruckt. Hut ab. Das war sehr gut“, sagte der Trainer.

Rösler ist jedenfalls sehr zufrieden mit dem, was er bisher in der Vorbereitung von Siebert gesehen hat – speziell im Testpiel in Arnheim, das der U19-Spieler aufgrund des verletzungsbedinten Ausfalls von Kevin Danso über die vollen 90 Minuten bestreiten durfte. „Wenn mir einer vor dem Spiel gesagt hätte, dass Jamil so ein Spiel macht, hätte ich das sofort unterschrieben“, sagte der Coach. „Hoffi und Zimbo haben ihn gut geführt. Man hat alles gesehen, was Jamil im Repertoire hat. Er hat wenig Fehler am Ball gemacht, hat einfach gespielt, genau das, was wir wollten. Er hat so gespielt, wie es ein Innenverteidiger, der sich auf die Abwehrarbeit konzentriert, machen muss.“ Jetzt muss Siebert nur noch seinen Vertrag verlängern.