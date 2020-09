Kostenpflichtiger Inhalt: Kaderanalyse : Der Kampf um das Fortuna-Tor

Die Nummer eins der Rückrunde: Florian Kastenmeier. Foto: Christof Wolff

Serie Düsseldorf Kurz vor dem Saisonstart sind zwar noch nicht alle Kaderplätze bei Fortuna besetzt, aber das Gerüst steht. Wir unterziehen alle Mannschaftsteile einem Check und beginnen mit den Torhütern.

Es gab einmal eine Zeit, da konnte sich Fortuna vor Torhütern kaum retten. Zumindest empfand das so mancher Kritiker so, der sich vor dem Beginn der vergangenen Saison in den sozialen Netzwerken kräftig darüber ausließ. Sieben Keeper hatten die Düsseldorfer da unter Vertrag: Zack Steffen, Michael Rensing, Florian Kastenmeier, Maduka Okoye, Jannick Theißen, Raphael Wolf und Tim Wiesner.

Die Nummer eins in der Aufstiegssaison 2017/18: Raphael Wolf. Foto: Christof Wolff

Nach dem Abstieg haben sich die Reihen gelichtet. Die Leihe Steffens von Manchester City ist beendet, der Vertrag Rensings wurde in beiderseitigen Einvernehmen nicht verlängert, Okoye verließ den Klub, Wiesner soll in der U23 Spielpraxis sammeln. Am Montag wurde nun der Vertrag mit Theißen aufgelöst – und so sind nur noch Kastenmeier, Wolf und der aus der eigene Jugend gekommene Dennis Gorka übrig, der von den beiden anderen lernen soll. Unsere Analyse des Zweikampfs ums Fortuna-Tor.

Pluspunkte Kastenmeier Der 23-Jährige kann seine größere Spielpraxis in die Waage werfen, da er wegen der unendlichen Verletzungsgeschichte Zack Steffens die komplette Rückrunde der vergangenen Bundesligasaison absolvierte. Dabei machte er seine Sache insgesamt gut, meisterte den großen Sprung vom VfB Stuttgart II (Regionalliga) ins deutsche Oberhaus. Neben seiner körperlichen Präsenz beeindruckt der gebürtige Regensburger vor allem durch seine fußballerischen Fähigkeiten. Kastenmeier war lange Jahre Stürmer, und seine Ballfertigkeit ist für einen Torhüter außergewöhnlich.

Pluspunkte Wolf Der sieben Jahre ältere gebürtige Münchner war Fortunas Aufstiegstorhüter in der Saison 2017/18. Auf dem Weg zum großen Coup, den die Düsseldorfer mit dem 2:1-Sieg in Dresden perfekt machten, lieferte Wolf serienweise überragende Leistungen ab, wobei er in erster Linie mit klassischem Torhüterspiel überzeugte: glänzende Reaktionen, sichere Strafraumbeherrschung, sehr gute Kommunikation mit der Abwehr.

Minuspunkte Kastenmeier Trotz eines halben Jahres in der Bundesliga hat er noch immer ein Defizit an Erfahrung. Zudem muss der Oberpfälzer noch den Beweis antreten, dass er auch einmal ein Spiel mit dem Entschärfen eines „Hundertprozentigen“ entscheiden kann. Diese Qualität hat sein Konkurrent im Aufstiegsjahr etliche Male gezeigt.

Minuspunkte Wolf Der 30-Jährige hat zwei schlimme Jahre hinter sich, da ihm eine Viruserkrankung auf den Gleichgewichtssinn schlug und er auf dem Weg zur Rückkehr in den Leistungssport immer wieder Rückschläge erlitt. Jetzt ist Wolf wieder völlig fit, muss aber viel verlorene Praxis aufholen. In der Vorbereitung wirkte er auf der Linie und in Sachen Strafraumbeherrschung schon wieder bärenstark, offenbarte aber Schwächen beim Spielaufbau: Einige Bälle landeten beim Gegner, einige im Seitenaus.