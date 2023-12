Sport inmitten von gesellschaftlichen Problemen Wie Fortuna in einer krisengeschüttelten Welt versöhnt

Die hart arbeitenden Fortuna-Profis haben sich so in der am Samstag vergangener Woche beendeten Hinrunde ihr Polster für eine erfolgreiche Saison angelegt. Diesmal hat es zu 30 Punkten, Platz vier in der Tabelle und dem Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale gereicht, wenn auch in einigen Spielen erst auf den letzten Drücker. Ich erinnere mich da zum Beispiel an das 4:3 gegen Kaiserslautern – oder die beiden Erfolge im Pokal, das 6:3 in Unterhaching und das 2:1 in Magdeburg.