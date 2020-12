Schon sieben Strafstöße kassiert : Fortunas Elfmeter-Seuche geht weiter

Analyse Düsseldorf Und die Schiedsrichter zeigen auf den Punkt – in dieser Spielzeit hat Fortuna Düsseldorf schon sieben Elfmeter gegen sich kassiert. Eine absolute Horrorbilanz, die es natürlich erschweren, Ziele zu erreichen. Ein einheitliches Muster ist nicht erkennbar.

Die gute Nachricht: Es ist keine Verschwörung gegen Fortuna erkennbar. Die schlechte Nachricht: Fortuna stellt sich mitunter schon enorm naiv an. Und Besserung ist nur bedingt in Sicht. In dieser Saison hat der Bundesliga-Absteiger nach zehn Spieltagen schon sieben Elfmeter gegen sich kassiert. Eine absolute Horrorbilanz, mit der man gehobene Ansprüche nur schwerlich realisieren kann.

Und die Serie wurde auch gegen Darmstadt 98 fortgesetzt. Kelvin Ofori ging fiel zu ungestüm an sein Tagwerk und holte seinen Gegenspieler im Strafraum von den Beinen. „Das muss er natürlich anders lösen“, stellte Trainer Uwe Rösler hinterher fest. „Kelvin ist ein junger Kerl, er lernt ständig dazu. Er kann sich bei seinen Mitspielern bedanken, dass sie ihm sozusagen aus der Bredouille geholfen haben.“ Am Ende stand ein 3:2 für Fortuna – und damit gerät das Malheur von Ofori schnell zur Nebensache. Ein Problem bleibt die Häufigkeit natürlich dennoch.

„Glücklich sind wir darüber natürlich nicht. Das sind definitiv zu viele Elfmeter gegen uns. Man muss die einzelnen Fälle natürlich immer getrennt betrachten“, sagt Vorstand Klaus Allofs im Gespräch mit unserer Redaktion. Schon Anfang November hatte er prognostiziert: „Dauerhaft können wir so nicht durch die Saison kommen. Ich bin mir aber sicher, dass wir daraus lernen.“ Der Lernerfolg hält sich bislang in engen Grenzen.

Historisch gesehen schickt sich Fortuna an, sich einen vorderen Platz in den Statistikbüchern zu erobern. In der vergangenen Saison hat Holstein Kiel elf Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommen. Den Rekord könnte Fortuna noch in der Hinrunde spielend übertreffen, wenn es so weitergeht.