Titel-Trilogie 2. Teil : Der große Tag der deutschen Meisterschaft

Fortuna-Kapitän Theo Breuer erhält nach dem Finalsieg den Lorbeerkranz des Meisters. Foto: Fortuna

Serie Düsseldorf Am 11. Juni jährt sich ein ganz besonderer Tag in der Fortuna-Geschichte. 8 x 11 Jahre ist es her, dass die Düsseldorfer im Finale gegen Schalke 04 zum bisher einzigen Mal Deutscher Meister wurden. Wir würdigen den Titel mit einer dreiteiligen Serie – hier der zweite Teil.