Neuer Stürmer fühlt sich wohl So fand Fortunas Jastrzembski die Kirsche auf der Torte

Düsseldorf · Der Außenstürmer des Zweitligisten fühlt sich an seiner neuen Wirkungsstätte gleich sehr wohl. Sein Debüt beim 5:0 in Elversberg weckt einige Erwartungen. Was der 23-Jährige über die neuen Kollegen sagt. Welche Sportart ihn früher lockte. Worauf er sich besonders freut.

29.08.2023, 15:32 Uhr