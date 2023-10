Gelb-Rote Karte bei Niederlage der U23 Was der Jastrzembski-Platzverweis für Fortunas Spiel gegen Kaiserslautern bedeutet

Was danach passierte, bekamen die meisten der 765 Zuschauer im Paul-Janes-Stadion gar nicht mit. Während die Gäste jubelten, beschwerte sich Jastrzembski beim Schiedsrichter so vehement über das vermeintliche Foul an ihm, dass dieser dem 23-Jährigen erst die Gelbe und dann die Gelb-Rote Karte zeigte. In Unterzahl gelang der Mannschaft von Trainer Nico Michaty keine Schlussoffensive mehr, stattdessen erzielte der erst wenige Sekunden zuvor eingewechselte Haris Mesic nach einer Ecke den 0:2-Endstand.